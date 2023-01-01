Главная > Сравнение смартфонов > V27 Pro vs Honor 70 – что лучше выбрать?

Vivo V27 Pro против Honor 70

Виво V27 Про
VS
Хуавей Хонор 70
Vivo V27 Pro
Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 11% лучшая автономность (36:06 vs 32:36 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8200
Причины выбрать Honor 70
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (753 против 675 нит)
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
675 нит
Honor 70 +12%
753 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 161.4 мм
Ширина 74.8 мм 73.3 мм
Толщина 7.4 мм 7.91 мм
Вес 182 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro
90.4%
Honor 70
90.8%

Производительность

Тестируем Виво V27 Про и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3100 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 500 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +7%
987
Honor 70
924
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +40%
3901
Honor 70
2792
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +56%
844829
Honor 70
543279
CPU - 162664
GPU - 166021
Memory - 87124
UX - 129564
Total score 844829 543279
3DMark Wild Life Performance
V27 Pro
н/д
Honor 70
2636
PCMark 3.0
V27 Pro
н/д
Honor 70
11384
Web score - 8679
Video editing - 6788
Photo editing - 24323
Data manipulation - 9235
Writing score - 14449
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 13 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 17:28 ч. 14:45 ч.
Игры 05:07 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 92 ч. 100 ч.
Общая автономность
V27 Pro +11%
36:06 ч.
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Honor 70
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 8768 x 6144
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.64 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V27 Pro
н/д
Honor 70
115
Качество видео
V27 Pro
н/д
Honor 70
129
Итоговая оценка камеры
V27 Pro
н/д
Honor 70
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V27 Pro
н/д
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Vivo V27 Pro, а если коммуникации и звук – то Honor 70.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo V27 Pro или Apple iPhone 13
2. Vivo V27 Pro или Apple iPhone 14
3. Vivo V27 Pro или Vivo V25
4. Vivo V27 Pro или Samsung Galaxy S23
5. Honor 70 или Apple iPhone 13
6. Honor 70 или Xiaomi 11T Pro
7. Honor 70 или Samsung Galaxy A73 5G
8. Honor 70 или Huawei P50 Pro
9. Honor 70 или Huawei Nova 10
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры