Vivo V27 Pro против Realme 8 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.5-дюймового Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V27 Pro
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 11% лучшая автономность (36:06 vs 32:23 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Возможность записи 4K-видео
- На 17% выше максимальная яркость экрана (675 против 575 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Realme 8 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|LTPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|480 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|83.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.3%
|Время отклика
|-
|26.5 мс
|Контрастность
|-
|823:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|162.5 мм
|Ширина
|74.8 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.5 мм
|Вес
|182 грамма
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8200
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Макс. частота
|3100 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|955 МГц
|FLOPS
|-
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|-
|107947
|GPU
|-
|77924
|Memory
|-
|75190
|UX
|-
|94990
|Total score
|844829
|354093
|Пиковая температура корпуса
|-
|45.9 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Graphics score
|-
|1101
|Web score
|-
|9695
|Video editing
|-
|5750
|Photo editing
|-
|28602
|Data manipulation
|-
|8494
|Writing score
|-
|12163
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|Funtouch OS 13
|Realme UI 2.0
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 15 минут)
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|2:20 ч.
|Веб-серфинг
|14:34 ч.
|13:54 ч.
|Просмотр видео
|17:28 ч.
|09:49 ч.
|Игры
|05:07 ч.
|06:31 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
|103 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.64 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.22 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.89 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27 Pro более удачной покупкой.
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