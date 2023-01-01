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Vivo V27 Pro против Oppo Reno 8

Виво V27 Про
VS
Оппо Рено 8
Vivo V27 Pro
Oppo Reno 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.4-дюймового Oppo Reno 8, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 13% лучшая автономность (36:06 vs 31:58 часов)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8200
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
V27 Pro
86
Reno 8
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
V27 Pro
66
Reno 8
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
V27 Pro
80
Reno 8
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
V27 Pro
72
Reno 8
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
V27 Pro
77
Reno 8
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
V27 Pro
74
Reno 8
67

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
Reno 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro +7%
675 нит
Reno 8
632 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 160.6 мм
Ширина 74.8 мм 73.4 мм
Толщина 7.4 мм 7.7 мм
Вес 182 грамма 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro +8%
90.4%
Reno 8
83.9%

Производительность

Тестируем Виво V27 Про и Оппо Рено 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3100 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +6%
987
Reno 8
931
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +46%
3901
Reno 8
2672
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +24%
844829
Reno 8
678955
CPU - 165133
GPU - 249793
Memory - 133728
UX - 135877
Total score 844829 678955
3DMark Wild Life Performance
V27 Pro
н/д
Reno 8
4609
Stability - 99%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4609
PCMark 3.0
V27 Pro
н/д
Reno 8
9502
Web score - 7363
Video editing - 5243
Photo editing - 18420
Data manipulation - 9128
Writing score - 12647
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 13 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 12:16 ч.
Просмотр видео 17:28 ч. 14:57 ч.
Игры 05:07 ч. 06:13 ч.
Режим ожидания 92 ч. 86 ч.
Общая автономность
V27 Pro +13%
36:06 ч.
Reno 8
31:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Oppo Reno 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6528 x 3680
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 0.64 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V27 Pro
н/д
Reno 8
115
Качество видео
V27 Pro
н/д
Reno 8
129
Итоговая оценка камеры
V27 Pro
н/д
Reno 8
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27 Pro более удачной покупкой.

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