Vivo V27 Pro против Oppo Reno 8T 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.7-дюймового Oppo Reno 8T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V27 Pro
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8200
- На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 987 и 685 баллов
Причины выбрать Oppo Reno 8T 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Стерео динамики
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|162.3 мм
|Ширина
|74.8 мм
|74.3 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|182 грамма
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8200
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|3100 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~536 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +44%
987
685
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +96%
3901
1989
|CPU
|-
|125185
|GPU
|-
|102231
|Memory
|-
|76579
|UX
|-
|113706
|Total score
|844829
|416837
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1211
|Web score
|-
|9450
|Video editing
|-
|3905
|Photo editing
|-
|17564
|Data manipulation
|-
|8950
|Writing score
|-
|15424
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch OS 13
|ColorOS 13
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 15 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|0:45 ч.
|Веб-серфинг
|14:34 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:28 ч.
|-
|Игры
|05:07 ч.
|-
|Режим ожидания
|92 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|0.64 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.22 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.89 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27 Pro более удачной покупкой.
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