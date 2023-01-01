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Vivo V27 Pro против Oppo Reno 8T

Виво V27 Про
VS
Оппо Рено 8Т
Vivo V27 Pro
Oppo Reno 8T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.43-дюймового Oppo Reno 8T, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Oppo Reno 8T
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
Reno 8T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 430 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
675 нит
Reno 8T
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 160.8 мм
Ширина 74.8 мм 73.84 мм
Толщина 7.4 мм 7.85 мм
Вес 182 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro +7%
90.4%
Reno 8T
84.1%

Производительность

Тестируем Виво V27 Про и Оппо Рено 8Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 MediaTek Helio G99
Макс. частота 3100 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +77%
987
Reno 8T
558
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +114%
3901
Reno 8T
1820
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +124%
844829
Reno 8T
376536
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch OS 13 ColorOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. -
Просмотр видео 17:28 ч. -
Игры 05:07 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
V27 Pro
36:06 ч.
Reno 8T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Oppo Reno 8T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 100 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (100 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 22 мм
Размер пикселя 0.64 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.76" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27 Pro более удачной покупкой.

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