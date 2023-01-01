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Vivo V27 Pro против Samsung Galaxy S21 FE 5G

73 из 100
Vivo V27 Pro
VS
73 из 100
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Vivo V27 Pro
Samsung Galaxy S21 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • На 36% лучшая автономность (36:06 vs 26:34 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стерео динамики
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (787 против 677 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1099 и 992 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
Galaxy S21 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 420 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 247 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
677 нит
Galaxy S21 FE 5G +16%
787 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 155.7 мм
Ширина 74.8 мм 74.5 мм
Толщина 7.4 мм 7.9 мм
Вес 182 грамма 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Белый, Серий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro +1%
90.4%
Galaxy S21 FE 5G
89.6%

Производительность

Тестируем Vivo V27 Pro и Samsung Galaxy S21 FE 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3100 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 660
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~1442 Гфлопс ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro
992
Galaxy S21 FE 5G +11%
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +29%
3920
Galaxy S21 FE 5G
3039
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +13%
848254
Galaxy S21 FE 5G
753727
CPU 211917 194989
GPU 339974 281856
Memory 135783 133252
UX 161359 147872
Total score 848254 753727
3DMark Wild Life Performance
V27 Pro +15%
6568
Galaxy S21 FE 5G
5716
Пиковая температура корпуса - 39.1 °C
Stability - 69%
Graphics test 39 FPS 34 FPS
Graphics score 6568 5716
PCMark 3.0
V27 Pro
10489
Galaxy S21 FE 5G +17%
12244
Web score 7586 10749
Video editing 5226 7089
Photo editing 23587 28478
Data manipulation 8192 10087
Writing score 17095 14483
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 17.5 ГБ

Батарея

Объем 4600 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 07:42 ч.
Просмотр видео 17:28 ч. 13:05 ч.
Игры 05:07 ч. 05:29 ч.
Режим ожидания 92 ч. 91 ч.
Общая автономность
V27 Pro +36%
36:06 ч.
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Samsung Galaxy S21 FE 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.64 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V27 Pro
н/д
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры и автономность - выбирайте Vivo V27 Pro, а если камера, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy S21 FE 5G.

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