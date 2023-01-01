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Vivo V27 Pro против V25 Pro

Виво V27 Про
VS
Виво V25 Про
Vivo V27 Pro
Vivo V25 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.56-дюймового Vivo V25 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8200
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 995 и 856 баллов
Причины выбрать Vivo V25 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (799 против 679 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
V25 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
679 нит
V25 Pro +18%
799 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 158.9 мм
Ширина 74.8 мм 73.52 мм
Толщина 7.4 мм 8.62 мм
Вес 182 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro +1%
90.4%
V25 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Виво V27 Про и Виво V25 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3100 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +16%
995
V25 Pro
856
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +56%
3926
V25 Pro
2513
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +19%
843013
V25 Pro
706624
CPU - 175626
GPU - 245169
Memory - 139772
UX - 152032
Total score 843013 706624
3DMark Wild Life Performance
V27 Pro
н/д
V25 Pro
4391
Stability - 83%
Graphics test - 26 FPS
Graphics score - 4391
PCMark 3.0 score - 8843
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 13 Funtouch 12

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4830 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:07 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 12:56 ч.
Просмотр видео 17:28 ч. 15:01 ч.
Игры 05:07 ч. 07:16 ч.
Режим ожидания 92 ч. 96 ч.
Общая автономность
V27 Pro +6%
36:06 ч.
V25 Pro
34:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Vivo V25 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9248 x 6936
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.64 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.76" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Vivo V27 Pro, а если корпус – то Vivo V25 Pro.

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