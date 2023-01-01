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Vivo V27 Pro против Vivo V25e

Виво V27 Про
VS
Виво V25е
Vivo V27 Pro
Vivo V25e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.44-дюймового Vivo V25e, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Vivo V25e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
Vivo V25e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
675 нит
Vivo V25e
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.2 мм
Ширина 74.8 мм 74.2 мм
Толщина 7.4 мм 7.79 мм
Вес 182 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro +7%
90.4%
Vivo V25e
84.7%

Производительность

Тестируем Виво V27 Про и Виво V25е в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 MediaTek Helio G99
Макс. частота 3100 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +84%
987
Vivo V25e
536
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +114%
3901
Vivo V25e
1820
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +128%
844829
Vivo V25e
371188
CPU - 103535
GPU - 86070
Memory - 78209
UX - 104313
Total score 844829 371188
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 13 Funtouch OS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. -
Просмотр видео 17:28 ч. -
Игры 05:07 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
V27 Pro
36:06 ч.
Vivo V25e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Vivo V25e
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9248 x 6920
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.64 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.76" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27 Pro более удачной покупкой.

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