Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.78-дюймового Vivo V27, который имеет процессор Mediatek Dimensity 7200. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.