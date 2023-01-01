Главная > Сравнение смартфонов > V27 Pro vs Vivo V27 – что лучше выбрать?

Vivo V27 Pro против Vivo V27

Vivo V27 Pro
VS
Vivo V27
Vivo V27 Pro
Vivo V27

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.78-дюймового Vivo V27, который имеет процессор Mediatek Dimensity 7200. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27 Pro
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 994 и 848 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V27 Pro
vs
Vivo V27

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
V27 Pro
678 нит
Vivo V27
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 164.1 мм
Ширина 74.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.4 мм 7.4 мм
Вес 182 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
V27 Pro
90.4%
Vivo V27
90.4%

Производительность

Тестируем Vivo V27 Pro и Vivo V27 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Mediatek Dimensity 7200
Макс. частота 3100 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G610 MC4
Частота GPU 950 МГц 1130 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V27 Pro +17%
994
Vivo V27
848
Geekbench 5 (многоядерный)
V27 Pro +71%
3909
Vivo V27
2281
AnTuTu Benchmark 9
V27 Pro +38%
845911
Vivo V27
612165
CPU 211917 155165
GPU 339974 197878
Memory 135783 117814
UX 161359 144422
Total score 845911 612165
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch OS 13 Funtouch OS 13

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (42% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. -
Просмотр видео 17:28 ч. -
Игры 05:07 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
V27 Pro
36:06 ч.
Vivo V27
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 Pro vs Vivo V27
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8D1 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 0.64 микрон 0.64 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Vivo V27 Pro. У него лучшие производительность и коммуникации.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo V25 или Vivo V27
2. Nothing Phone (1) или Vivo V27
3. Samsung Galaxy S21 FE 5G или Vivo V27
4. OnePlus Nord 2T или Vivo V27
5. Oppo Reno 8T 5G или Vivo V27
6. Vivo V25 Pro или V27 Pro
7. Xiaomi 13 Lite или Vivo V27 Pro
8. Apple iPhone 14 или Vivo V27 Pro
9. Samsung Galaxy S23 или Vivo V27 Pro
10. Apple iPhone 13 или Vivo V27 Pro
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры