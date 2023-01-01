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Vivo V27 против Nothing Phone (1)

Vivo V27
VS
Nothing Phone (1)
Vivo V27
Nothing Phone (1)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 с экраном 6.78" и чипом Mediatek Dimensity 7200, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek Dimensity 7200
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V27
vs
Phone (1)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V27
н/д
Phone (1)
658 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.2 мм
Ширина 74.8 мм 75.8 мм
Толщина 7.4 мм 8.3 мм
Вес 180 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V27 +5%
90.4%
Phone (1)
85.8%

Производительность

Тестируем Vivo V27 и Nothing Phone (1) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 7200 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2800 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC4 Adreno 642L
Частота GPU 1130 МГц 608 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V27 +3%
848
Phone (1)
821
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V27
2281
Phone (1) +31%
2982
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V27 +7%
612165
Phone (1)
574215
CPU 155165 160405
GPU 197878 175059
Memory 117814 113702
UX 144422 130019
Total score 612165 574215
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 13 Nothing OS 1.5
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:12 ч.
Просмотр видео - 15:54 ч.
Игры - 04:48 ч.
Режим ожидания - 108 ч.
Общая автономность
Vivo V27
н/д
Phone (1)
34:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 vs Nothing Phone (1)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.64 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Vivo V27
н/д
Phone (1)
121
Качество видео
Vivo V27
н/д
Phone (1)
112
Итоговая оценка камеры
Vivo V27
н/д
Phone (1)
114

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V27
н/д
Phone (1)
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Vivo V27, а если коммуникации, корпус и звук – то Nothing Phone (1).

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