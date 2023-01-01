Vivo V27 против Nothing Phone (1)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 с экраном 6.78" и чипом Mediatek Dimensity 7200, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V27
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Mediatek Dimensity 7200
Причины выбрать Nothing Phone (1)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стерео динамики
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|85.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|119 Гц
|Время отклика
|-
|2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|159.2 мм
|Ширина
|74.8 мм
|75.8 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.3 мм
|Вес
|180 граммов
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый, Золотой
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Dimensity 7200
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2800 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC4
|Adreno 642L
|Частота GPU
|1130 МГц
|608 МГц
Бенчмарки
|CPU
|155165
|160405
|GPU
|197878
|175059
|Memory
|117814
|113702
|UX
|144422
|130019
|Total score
|612165
|574215
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Funtouch OS 13
|Nothing OS 1.5
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 15 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|1:31 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:12 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:54 ч.
|Игры
|-
|04:48 ч.
|Режим ожидания
|-
|108 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|0.64 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Vivo V27, а если коммуникации, корпус и звук – то Nothing Phone (1).
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