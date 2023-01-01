Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 с экраном 6.78" и чипом Mediatek Dimensity 7200, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.