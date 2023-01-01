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Vivo V27 против OnePlus Nord 2T

Vivo V27
VS
OnePlus Nord 2T
Vivo V27
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 с экраном 6.78" и чипом Mediatek Dimensity 7200, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek Dimensity 7200
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V27
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 193 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V27
н/д
Nord 2T
631 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.1 мм
Ширина 74.8 мм 73.2 мм
Толщина 7.4 мм 8.2 мм
Вес 180 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый, Золотой Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V27 +5%
90.4%
Nord 2T
85.7%

Производительность

Тестируем Vivo V27 и OnePlus Nord 2T в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 7200 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 2800 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC4 Mali-G77 MC9
Частота GPU 1130 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V27 +4%
848
Nord 2T
818
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V27
2281
Nord 2T +23%
2795
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V27
612165
Nord 2T +11%
678577
CPU 155165 177715
GPU 197878 247492
Memory 117814 121942
UX 144422 135961
Total score 612165 678577
3DMark Wild Life Performance
Vivo V27
н/д
Nord 2T
4616
Пиковая температура корпуса - 47.9 °C
Stability - 99%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4616
PCMark 3.0
Vivo V27
н/д
Nord 2T
9841
Web score - 7292
Video editing - 5386
Photo editing - 19456
Data manipulation - 8930
Writing score - 13905
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 13 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:48 ч.
Просмотр видео - 14:15 ч.
Игры - 05:15 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Vivo V27
н/д
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.64 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V27
н/д
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Vivo V27, а если производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук – то OnePlus Nord 2T.

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