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Vivo V27 против Samsung Galaxy S21 FE 5G

Vivo V27
VS
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Vivo V27
Samsung Galaxy S21 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27 с экраном 6.78" и чипом Mediatek Dimensity 7200, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1097 и 848 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V27
vs
Galaxy S21 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 420 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 247 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V27
н/д
Galaxy S21 FE 5G
785 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 155.7 мм
Ширина 74.8 мм 74.5 мм
Толщина 7.4 мм 7.9 мм
Вес 180 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый, Золотой Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V27 +1%
90.4%
Galaxy S21 FE 5G
89.6%

Производительность

Тестируем Vivo V27 и Samsung Galaxy S21 FE 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 7200 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC4 Adreno 660
Частота GPU 1130 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V27
848
Galaxy S21 FE 5G +29%
1097
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V27
2281
Galaxy S21 FE 5G +33%
3033
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V27
612165
Galaxy S21 FE 5G +23%
755778
CPU 155165 194989
GPU 197878 281856
Memory 117814 133252
UX 144422 147872
Total score 612165 755778
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 39.1 °C
Stability - 69%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5757
PCMark 3.0
Web score - 10755
Video editing - 7096
Photo editing - 28462
Data manipulation - 10077
Writing score - 14507
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 17.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 07:42 ч.
Просмотр видео - 13:05 ч.
Игры - 05:29 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность
Vivo V27
н/д
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27 vs Samsung Galaxy S21 FE 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой (без потери качества), 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.64 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.76" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V27
н/д
Galaxy S21 FE 5G
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S21 FE 5G, а если дисплей и автономность – то Vivo V27.

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