Vivo V27e против Honor 90 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27e с экраном 6.62" и чипом Mediatek Helio G99, против 6.7-дюймового Honor 90 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 6020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V27e
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 35W)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Honor 90 Lite
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 603 и 555 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.62 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|162.51 мм
|162.9 мм
|Ширина
|75.81 мм
|74.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.48 мм
|Вес
|185 граммов
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G99
|MediaTek Dimensity 6020
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|1100 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|103672
|-
|GPU
|86717
|-
|Memory
|85923
|-
|UX
|106477
|-
|Total score
|381551
|376685
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Graphics score
|1242
|-
|Web score
|6705
|-
|Video editing
|5438
|-
|Photo editing
|16247
|-
|Data manipulation
|6403
|-
|Writing score
|10312
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|MagicOS 7.1
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|35 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 19 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|100 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|11584 x 8688
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
|Да, 35 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27e более удачной покупкой.
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