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Vivo V27e против Honor 90 Lite

64 из 100
Vivo V27e
VS
58 из 100
Honor 90 Lite
Vivo V27e
Honor 90 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Vivo V27e с экраном 6.62" и чипом Mediatek Helio G99, против 6.7-дюймового Honor 90 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 6020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V27e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 35W)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Honor 90 Lite
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 603 и 555 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Vivo V27e
84*
90 Lite
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Vivo V27e
64*
90 Lite
58*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V27e
vs
90 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.62 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Дизайн и корпус

Высота 162.51 мм 162.9 мм
Ширина 75.81 мм 74.5 мм
Толщина 7.8 мм 7.48 мм
Вес 185 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V27e
85.9%
90 Lite +4%
89.6%

Производительность

Тестируем Vivo V27e и Honor 90 Lite в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G99 MediaTek Dimensity 6020
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц 950 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V27e
555
90 Lite +9%
603
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V27e +6%
1846
90 Lite
1737
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V27e +1%
381551
90 Lite
376685
CPU 103672 -
GPU 86717 -
Memory 85923 -
UX 106477 -
Total score 381551 376685
3DMark Wild Life Performance
Vivo V27e
1242
90 Lite
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1242 -
Web score 6705 -
Video editing 5438 -
Photo editing 16247 -
Data manipulation 6403 -
Writing score 10312 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 MagicOS 7.1

Батарея

Объем 4600 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 35 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V27e vs Honor 90 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 100 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 11584 x 8688
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 35 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V27e более удачной покупкой.

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