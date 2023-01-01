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Vivo V29 против Google Pixel 7a

77 из 100
Vivo V29
VS
73 из 100
Google Pixel 7a
Vivo V29
Google Pixel 7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2023 года Vivo V29 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V29
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 18W)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V29
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
1062 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.18 мм 152 мм
Ширина 74.37 мм 72.9 мм
Толщина 7.46 мм 9 мм
Вес 186 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Фиолетовый Белый, Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V29 +11%
90.8%
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем Vivo V29 и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Google Tensor G2
Макс. частота 2400 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Частота GPU 490 МГц 850 МГц
FLOPS ~752.6 Гфлопс ~1142.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
3170
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
731085
CPU - 186320
GPU - 295964
Memory - 115569
UX - 139389
Total score - 731085
3DMark Wild Life Performance
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
6343
Пиковая температура корпуса - 50.8 °C
Stability - 65%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6343
PCMark 3.0
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
10762
Web score - 7660
Video editing - 6387
Photo editing - 19576
Data manipulation - 10209
Writing score - 15262
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 Stock Android

Батарея

Объем 4600 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (20% за 36 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:05 ч.
Просмотр видео - 15:28 ч.
Игры - 05:16 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V29 vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 22 мм -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
138
Качество видео
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
133
Итоговая оценка камеры
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V29
н/д
Pixel 7a
90.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Vivo V29, а если камера, коммуникации и звук – то Google Pixel 7a.

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