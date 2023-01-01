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Vivo V29 против Infinix Zero 30

73 из 100
Vivo V29
VS
71 из 100
Infinix Zero 30
Vivo V29
Infinix Zero 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2023 года Vivo V29 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V29
  • На 15% лучшая автономность (34:08 vs 29:44 часов)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 17% выше плотность пикселей (453 vs 388 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 68W)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Infinix Zero 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Vivo V29
84*
Zero 30
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Vivo V29
73*
Zero 30
71
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V29
vs
Zero 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 950 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V29
н/д
Zero 30
770 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.18 мм 164.5 мм
Ширина 74.37 мм 75 мм
Толщина 7.46 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Фиолетовый Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V29 +1%
90.8%
Zero 30
90%

Производительность

Тестируем Vivo V29 и Infinix Zero 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642 Mali-G77 MP9
GPU-ядер 768 576
Частота GPU 550 МГц 850 МГц
FLOPS ~844 Гфлопс ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Vivo V29 +6%
1045
Zero 30
989
Geekbench 6 (многоядерный)
Vivo V29
3023
Zero 30 +4%
3141
AnTuTu Benchmark 10
Vivo V29
549805
Zero 30 +20%
660641
CPU - 146892
GPU - 238899
Memory - 128749
UX - 140834
Total score 549805 660641
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 XOS 13

Батарея

Объем 4600 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (72% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:16 ч. 10:27 ч.
Просмотр видео 14:44 ч. 13:53 ч.
Игры 05:27 ч. 05:39 ч.
Режим ожидания 111 ч. 90 ч.
Общая автономность
Vivo V29 +15%
34:08 ч.
Zero 30
29:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V29 vs Infinix Zero 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм -
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.94 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и корпус - выбирайте Vivo V29, а если камера, производительность, коммуникации и звук – то Infinix Zero 30.

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