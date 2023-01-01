Vivo V29 против Motorola Edge 40 Neo
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2023 года Vivo V29 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40 Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7030 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V29
- На 13% выше плотность пикселей (453 vs 402 PPI)
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 68W)
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.4)
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Весит на 14 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
67
Производительность
Быстродействие приложений и системы
65*
45*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84*
88*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
76
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|POLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2800 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|453 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|90.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|164.18 мм
|159.63 мм
|Ширина
|74.37 мм
|71.99 мм
|Толщина
|7.46 мм
|7.89 мм
|Вес
|186 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Фиолетовый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|MediaTek Dimensity 7030
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642
|Mali-G610 MP3
|GPU-ядер
|768
|-
|Частота GPU
|550 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~844 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|My UX
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.4
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.94 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.08 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V29 более удачной покупкой.
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