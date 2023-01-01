Vivo V29 против Nothing Phone (2)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2023 года Vivo V29 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V29
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 45W)
- На 15% выше плотность пикселей (453 vs 394 PPI)
- Весит на 15.2 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nothing Phone (2)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Стерео динамики
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2800 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|453 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|90 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.18 мм
|162.1 мм
|Ширина
|74.37 мм
|76.4 мм
|Толщина
|7.46 мм
|8.6 мм
|Вес
|186 граммов
|201.2 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP54
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Фиолетовый
|Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Частота GPU
|490 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~752.6 Гфлопс
|~2764.8 Гфлопс
Бенчмарки
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|Nothing OS 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|28 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4700 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Да (62% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|1:04 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:44 ч.
|Просмотр видео
|-
|18:21 ч.
|Игры
|-
|04:47 ч.
|Режим ожидания
|-
|91 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Июль 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Nothing Phone (2), а если дисплей и корпус – то Vivo V29.
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