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Vivo V29 против Nothing Phone (2)

77 из 100
Vivo V29
VS
81 из 100
Nothing Phone (2)
Vivo V29
Nothing Phone (2)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2023 года Vivo V29 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo V29
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 45W)
  • На 15% выше плотность пикселей (453 vs 394 PPI)
  • Весит на 15.2 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nothing Phone (2)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo V29
vs
Phone (2)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 90 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Vivo V29
н/д
Phone (2)
992 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.18 мм 162.1 мм
Ширина 74.37 мм 76.4 мм
Толщина 7.46 мм 8.6 мм
Вес 186 граммов 201.2 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP54
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Фиолетовый Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo V29 +4%
90.8%
Phone (2)
87.2%

Производительность

Тестируем Vivo V29 и Nothing Phone (2) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Частота GPU 490 МГц 900 МГц
FLOPS ~752.6 Гфлопс ~2764.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo V29
н/д
Phone (2)
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo V29
н/д
Phone (2)
3949
AnTuTu Benchmark 9
Vivo V29
н/д
Phone (2)
1129804
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch 13 Nothing OS 2.0
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Объем 4600 мАч 4700 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (62% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:04 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:44 ч.
Просмотр видео - 18:21 ч.
Игры - 04:47 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность
Vivo V29
н/д
Phone (2)
34:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo V29 vs Nothing Phone (2)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo V29
н/д
Phone (2)
81.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Nothing Phone (2), а если дисплей и корпус – то Vivo V29.

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