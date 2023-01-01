Vivo V29 против Samsung Galaxy A73 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2023 года Vivo V29 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A73 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo V29
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 25W)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- На 15% выше плотность пикселей (453 vs 393 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Стерео динамики
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Производительность
Быстродействие приложений и системы
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84*
81*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2800 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|453 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.18 мм
|163.7 мм
|Ширина
|74.37 мм
|76.1 мм
|Толщина
|7.46 мм
|7.6 мм
|Вес
|186 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Фиолетовый
|Белый, Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Частота GPU
|490 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~752.6 Гфлопс
|~752.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
759
Geekbench 5 (многоядерный)
2713
|CPU
|-
|154698
|GPU
|-
|158765
|Memory
|-
|85148
|UX
|-
|123089
|Total score
|-
|521380
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|14 FPS
|Graphics score
|-
|2458
|Web score
|-
|10631
|Video editing
|-
|7221
|Photo editing
|-
|26094
|Data manipulation
|-
|9141
|Writing score
|-
|14289
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|-
|36.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|1:24 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V29 более удачной покупкой.
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