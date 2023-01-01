Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 апреля 2022 года Vivo X Fold с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 7.85-дюймового Huawei Mate X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.