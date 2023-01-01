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Vivo X Fold против Huawei Mate X3

Виво X Фолд
VS
Хуавей Mate X3
Vivo X Fold
Huawei Mate X3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 апреля 2022 года Vivo X Fold с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 7.85-дюймового Huawei Mate X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate X3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 18% выше плотность пикселей (426 vs 360 PPI)
  • Весит на 70 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
X Fold
82
Mate X3
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
X Fold
74
Mate X3
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
X Fold
89
Mate X3
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
X Fold
80
Mate X3
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
X Fold
82
Mate X3
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
X Fold
78
Mate X3
82

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X Fold
vs
Mate X3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 8.03 дюймов 7.85 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей 2224 x 2496 пикселей
Соотношение сторон 9:8 8:7.1
Плотность пикселей 360 точек на дюйм 426 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1100 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
X Fold
719 нит
Mate X3
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 156.9 мм
Ширина 144.9 мм 141.5 мм
Толщина 6.3 мм 5.3 мм
Вес 311 граммов 241 грамм
Водонепроницаемость Нет IPX8
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Белый, Черный, Фиолетовый, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
X Fold
88%
Mate X3 +1%
88.9%

Производительность

Тестируем Виво X Фолд и Хуавей Mate X3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X Fold
1231
Mate X3 +6%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
X Fold
3596
Mate X3 +18%
4259
AnTuTu Benchmark 9
X Fold +1%
1006430
Mate X3
993790
CPU 228688 -
GPU 436455 -
Memory 170600 -
UX 171416 -
Total score 1006430 993790
3DMark Wild Life Performance
X Fold
9562
Mate X3
н/д
Пиковая температура корпуса 40.8 °C -
Stability 70% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9562 -
PCMark 3.0
X Fold
10756
Mate X3
н/д
Web score 7577 -
Video editing 6152 -
Photo editing 25798 -
Data manipulation 8794 -
Writing score 13810 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Origin OS Ocean EMUI 13.1
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 0:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X Fold vs Huawei Mate X3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X Fold
81.8 дБ
Mate X3
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол и пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate X3. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, корпус и звук.

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