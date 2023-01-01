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Vivo X Fold против Samsung Galaxy S23 Ultra

Виво X Фолд
VS
Самсунг Галакси С23 Ультра
Vivo X Fold
Samsung Galaxy S23 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 апреля 2022 года Vivo X Fold с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X Fold
  • На 1.23" большая диагональ экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (1269 против 719 нит)
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 39% выше плотность пикселей (500 vs 360 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Лучше лежит в руке - корпус на 66.8 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X Fold
vs
Galaxy S23 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 8.03 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 9:8 19.3:9
Плотность пикселей 360 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1100 нит 850 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 88% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 96.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 3 мс 2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
X Fold
719 нит
Galaxy S23 Ultra +76%
1269 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 163.4 мм
Ширина 144.9 мм 78.1 мм
Толщина 6.3 мм 8.9 мм
Вес 311 граммов 233 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X Fold
88%
Galaxy S23 Ultra +2%
89.5%

Производительность

Тестируем Виво X Фолд и Самсунг Галакси С23 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
Макс. частота 3000 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 818 МГц 719 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X Fold
1231
Galaxy S23 Ultra +24%
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
X Fold
3596
Galaxy S23 Ultra +37%
4913
AnTuTu Benchmark 9
X Fold
1006430
Galaxy S23 Ultra +23%
1234989
CPU 228688 264352
GPU 436455 546230
Memory 170600 257248
UX 171416 175857
Total score 1006430 1234989
3DMark Wild Life Performance
X Fold
9562
Galaxy S23 Ultra +28%
12270
Пиковая температура корпуса 40.8 °C 34.8 °C
Stability 70% 64%
Graphics test 57 FPS 73 FPS
Graphics score 9562 12270
PCMark 3.0
X Fold
10756
Galaxy S23 Ultra +44%
15523
Web score 7577 14631
Video editing 6152 7784
Photo editing 25798 33473
Data manipulation 8794 12060
Writing score 13810 19883
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Origin OS Ocean One UI 5.1
Размер системы из коробки 18 ГБ 39.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 0:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:33 ч.
Просмотр видео - 19:27 ч.
Игры - 06:26 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
X Fold
н/д
Galaxy S23 Ultra
41:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X Fold vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото - 16320 x 12240
Зум Оптический, 5x Оптический, 10x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4000 x 3000
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X Fold
81.8 дБ
Galaxy S23 Ultra +12%
91.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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