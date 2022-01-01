Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 апреля 2022 года Vivo X Fold с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 7.6-дюймового Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.