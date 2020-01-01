Главная > Сравнение смартфонов > X30 Pro vs P30 Pro – что лучше выбрать?

Vivo X30 Pro против Huawei P30 Pro

Виво X30 Pro
Vivo X30 Pro
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 декабря 2019 года Vivo X30 Pro с экраном 6.44" и чипом Exynos 9 Octa 980, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X30 Pro
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (808 против 611 нит)
  • На 75% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 394 баллов)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo X30 Pro и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 88.89%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
X30 Pro +32%
808 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 158 мм
Ширина 74.1 мм 73.4 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 198.5 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Белый Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
X30 Pro
85.3%
P30 Pro +4%
88.89%

Производительность

Тестируем Виво X30 Pro и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 980 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP5 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 5 10
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
X30 Pro +75%
691
P30 Pro
394
Geekbench 5 (многоядерный)
X30 Pro +8%
1852
P30 Pro
1708
AnTuTu Benchmark 8
X30 Pro
392369
P30 Pro +3%
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10.0 EMUI 10
Размер системы из коробки - 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X30 Pro
н/д
P30 Pro
14:21 ч.
Время просмотра видео
X30 Pro
н/д
P30 Pro
20:16 ч.
Время разговора (3G)
X30 Pro
н/д
P30 Pro
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X30 Pro vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 32 MP + 8 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
X30 Pro
н/д
P30 Pro
119
Качества видео
X30 Pro
н/д
P30 Pro
97
Итоговая оценка камеры
X30 Pro
н/д
P30 Pro
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB - 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
X30 Pro
н/д
P30 Pro
70 дБ
Музыка
X30 Pro
н/д
P30 Pro
73 дБ
Звонок
X30 Pro
н/д
P30 Pro
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei P30 Pro, а если дисплей и производительность – то Vivo X30 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях