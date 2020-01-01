Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 декабря 2019 года Vivo X30 Pro с экраном 6.44" и чипом Exynos 9 Octa 980, против 6.44-дюймового Oppo Realme X50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.