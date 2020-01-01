Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 декабря 2019 года Vivo X30 Pro с экраном 6.44" и чипом Exynos 9 Octa 980, против 6.44-дюймового Vivo X30, который имеет процессор Exynos 9 Octa 980. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.