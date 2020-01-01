Vivo X30 против Oppo Realme X50
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 декабря 2019 года Vivo X30 с экраном 6.44" и чипом Exynos 9 Octa 980, против 6.57-дюймового Oppo Realme X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X30
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 32% выше максимальная яркость экрана (808 против 611 нит)
- Стабилизация изображения
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (688 и 636 баллов)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Realme X50
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
70
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo X30 и Oppo Realme X50
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.44 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|83.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|163.8 мм
|Ширина
|74.1 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|196.5 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Белый
|Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 980
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A77), 6 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP5
|Adreno 620
|GPU-ядер
|5
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo X30 +8%
688
636
Geekbench 5 (многоядерный)
1852
Realme X50 +7%
1989
AnTuTu Benchmark 8
Vivo X30 +42%
390203
275465
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu (#84 и #151)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Funtouch 10.0
|ColorOS 7
Батарея
|Объем
|4350 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|9248 x 6920
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 32 MP + 8 MP)
|3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|24
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Vivo X30, а если программное обеспечение и коммуникации – то Oppo Realme X50.
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