Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 декабря 2019 года Vivo X30 с экраном 6.44" и чипом Exynos 9 Octa 980, против 6.38-дюймового Vivo V19, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.