Vivo X50 Pro против Apple iPhone X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2020 года Vivo X50 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X50 Pro
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Комплектуется на 1599 мАч более емким аккумулятором – 4315 против 2716 мАч
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.76" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone X
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 33% выше максимальная яркость экрана (684 против 513 нит)
- Стерео динамики
- На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (938 и 603 баллов)
Обзор
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.56 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.6%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.2%
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|373 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|3.2 мс
|2.2 мс
|Контрастность
|~ Бесконечная
|~ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|143.6 мм
|Ширина
|72.8 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8 мм
|7.7 мм
|Вес
|181.5 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серая сталь
|Серебристый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|2390 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|3
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|FunTouch OS 10.5
|-
|Размер системы из коробки
|28 ГБ
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4315 мАч
|2716 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Vivo FlashCharge 2.0 (60% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 8 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3472 x 2063
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.87 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.97 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Vivo X50 Pro, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.
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