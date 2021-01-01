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Vivo X50 Pro против OnePlus Nord 2 5G

Виво X50 Про
VS
Ванплас Норд 2 5G
Vivo X50 Pro
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2020 года Vivo X50 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X50 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • На 31% лучшая автономность (102 vs 78 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (623 против 501 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X50 Pro
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.6% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2% 128.2%
ШИМ (PWM) 373 Гц 119 Гц
Время отклика 3.2 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X50 Pro
501 нит
Nord 2 5G +24%
623 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 158.9 мм
Ширина 72.8 мм 73.2 мм
Толщина 8 мм 8.3 мм
Вес 181.5 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серая сталь Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X50 Pro +6%
90.6%
Nord 2 5G
85.8%

Производительность

Тестируем Виво X50 Про и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2400 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G77 MC9
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X50 Pro
594
Nord 2 5G +35%
799
Geekbench 5 (многоядерный)
X50 Pro
1790
Nord 2 5G +55%
2769
AnTuTu Benchmark 8
X50 Pro
331606
Nord 2 5G
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI FunTouch OS 10.5 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки 28 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4315 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (60% за 30 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X50 Pro
12:37 ч.
Nord 2 5G +31%
16:24 ч.
Время просмотра видео
X50 Pro +3%
16:44 ч.
Nord 2 5G
16:02 ч.
Время разговора (3G)
X50 Pro
24:10 ч.
Nord 2 5G +2%
24:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X50 Pro vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X50 Pro
н/д
Nord 2 5G
125
Качество видео
X50 Pro
н/д
Nord 2 5G
105
Итоговая оценка камеры
X50 Pro
н/д
Nord 2 5G
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X50 Pro +14%
93.2 дБ
Nord 2 5G
81.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2 5G более удачной покупкой.

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