Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2020 года Vivo X50 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.6-дюймового Oppo Realme X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.