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Vivo X50 против Apple iPhone X

Виво X50
Vivo X50
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2020 года Vivo X50 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X50
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 1484 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 2716 мАч
  • На 0.76" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (684 против 487 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (938 и 605 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo X50
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo X50
487 нит
iPhone X +40%
684 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.5 мм 143.6 мм
Ширина 75.3 мм 70.9 мм
Толщина 7.55 мм 7.7 мм
Вес 173 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черное зеркало, Небесно-голубой Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo X50 +5%
87%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Виво X50 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo X50
605
iPhone X +55%
938
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo X50
1840
iPhone X +31%
2417
AnTuTu Benchmark 8
Vivo X50 +4%
330410
iPhone X
317624

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI FunTouch OS 10.5 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (65% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo X50
н/д
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Vivo X50
н/д
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Vivo X50
н/д
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X50 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 13 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.5
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3472 x 2063
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Vivo X50
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Vivo X50
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Vivo X50
н/д
iPhone X
97

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo X50
н/д
iPhone X
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Vivo X50, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

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