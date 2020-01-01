Главная > Сравнение смартфонов > Vivo X50 vs Realme 3 Pro – что лучше выбрать?

Vivo X50 против Oppo Realme 3 Pro

Виво X50
Vivo X50
VS
Оппо Реалми 3 Про
Oppo Realme 3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2020 года Vivo X50 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X50
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo X50 и Oppo Realme 3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.56 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.5 мм 156.8 мм
Ширина 75.3 мм 74.2 мм
Толщина 7.5 мм 8.3 мм
Вес 173 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черное зеркало, Небесно-голубой Синий, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo X50 +4%
87%
Realme 3 Pro
83.7%

Производительность

Тестируем Виво X50 и Оппо Реалми 3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 616
Частота GPU - 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo X50 +54%
611
Realme 3 Pro
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo X50 +19%
1836
Realme 3 Pro
1548
AnTuTu Benchmark 8
Vivo X50 +65%
325105
Realme 3 Pro
197390

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI FunTouch OS 10.5 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4045 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Vivo FlashCharge 2.0 (65% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
13:48 ч.
Время просмотра видео
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
15:01 ч.
Время разговора (3G)
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
30:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X50 vs Oppo Realme 3 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 5 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.5
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5760 x 4312
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
67 дБ
Музыка
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
73 дБ
Звонок
Vivo X50
н/д
Realme 3 Pro
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники XE710 (3,5 мм) + переходник Type-C
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X50 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях