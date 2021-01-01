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Vivo X60 Pro Plus против Apple iPhone 11 Pro Max

Виво X60 Про Плюс
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Vivo X60 Pro Plus
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 января 2021 года Vivo X60 Pro Plus с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 12% лучшая автономность (102 vs 91 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1297 и 1131 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro Plus
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X60 Pro Plus
802 нит
iPhone 11 Pro Max
806 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 158 мм
Ширина 73.4 мм 77.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.1 мм
Вес 190.6 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Оранжевый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Виво X60 Про Плюс и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro Plus +32%
705697
iPhone 11 Pro Max
533531
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OriginOS 1.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (84% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro Plus
11:33 ч.
iPhone 11 Pro Max +33%
15:05 ч.
Время просмотра видео
X60 Pro Plus
19:17 ч.
iPhone 11 Pro Max +1%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
X60 Pro Plus +12%
23:49 ч.
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro Plus vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.47 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Vivo X60 Pro Plus, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Apple iPhone 11 Pro Max.

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