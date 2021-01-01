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Vivo X60 Pro Plus против Apple iPhone 12

Виво X60 Про Плюс
VS
Эпл Айфон 12
Vivo X60 Pro Plus
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 января 2021 года Vivo X60 Pro Plus с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1385 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 2815 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 8% лучшая автономность (91 vs 84 часов)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (817 против 651 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Стерео динамики
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 398 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1637 и 1149 баллов
  • Весит на 26.6 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro Plus
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X60 Pro Plus +25%
817 нит
iPhone 12
651 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 146.7 мм
Ширина 73.4 мм 71.5 мм
Толщина 9.1 мм 7.4 мм
Вес 190.6 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Оранжевый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro Plus +5%
89.9%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про Плюс и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro Plus
1149
iPhone 12 +42%
1637
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro Plus
3727
iPhone 12 +10%
4090
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro Plus +23%
719521
iPhone 12
587194

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OriginOS 1.0 -
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (84% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro Plus
11:33 ч.
iPhone 12 +10%
12:48 ч.
Время просмотра видео
X60 Pro Plus +47%
19:17 ч.
iPhone 12
13:04 ч.
Время разговора (3G)
X60 Pro Plus +22%
23:49 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro Plus vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4290 x 2800
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X60 Pro Plus
131
iPhone 12 +1%
132
Качество видео
X60 Pro Plus
110
iPhone 12 +2%
112
Итоговая оценка камеры
X60 Pro Plus +5%
128
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro Plus
н/д
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.47 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Vivo X60 Pro Plus, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 12.

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