Главная > Сравнение смартфонов > X60 Pro Plus vs Nord 2 5G – что лучше выбрать?

Vivo X60 Pro Plus против OnePlus Nord 2 5G

Виво X60 Про Плюс
VS
Ванплас Норд 2 5G
Vivo X60 Pro Plus
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 января 2021 года Vivo X60 Pro Plus с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (802 против 623 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1131 и 799 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • На 12% лучшая автономность (102 vs 91 часов)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro Plus
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 128.2%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X60 Pro Plus +29%
802 нит
Nord 2 5G
623 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 158.9 мм
Ширина 73.4 мм 73.2 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 190.6 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro Plus +5%
89.9%
Nord 2 5G
85.8%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про Плюс и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MC9
Частота GPU 840 МГц 850 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro Plus +42%
1131
Nord 2 5G
799
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro Plus +33%
3693
Nord 2 5G
2769
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro Plus
705697
Nord 2 5G
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OriginOS 1.0 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (84% за 30 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro Plus
11:33 ч.
Nord 2 5G +43%
16:24 ч.
Время просмотра видео
X60 Pro Plus +20%
19:17 ч.
Nord 2 5G
16:02 ч.
Время разговора (3G)
X60 Pro Plus
23:49 ч.
Nord 2 5G +5%
24:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro Plus vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 119°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro Plus от DxOMark Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X60 Pro Plus +5%
131
Nord 2 5G
125
Качество видео
X60 Pro Plus +5%
110
Nord 2 5G
105
Итоговая оценка камеры
X60 Pro Plus +10%
128
Nord 2 5G
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro Plus
н/д
Nord 2 5G
81.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.47 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X60 Pro Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo X60 Pro Plus или Samsung Galaxy S21 Ultra
2. Vivo X60 Pro Plus или OnePlus 9 Pro
3. Vivo X60 Pro Plus или Apple iPhone 13 Pro
4. Vivo X60 Pro Plus или Apple iPhone 12
5. Vivo X60 Pro Plus или Vivo X60
6. OnePlus Nord 2 5G или Samsung Galaxy A52
7. OnePlus Nord 2 5G или Xiaomi Poco F3
8. OnePlus Nord 2 5G или OnePlus Nord CE 5G
9. OnePlus Nord 2 5G или OnePlus 8
10. OnePlus Nord 2 5G или Oppo Realme GT 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры