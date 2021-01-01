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Vivo X60 Pro Plus против Samsung Galaxy S20 FE

Виво X60 Про Плюс
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Vivo X60 Pro Plus
Samsung Galaxy S20 FE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 января 2021 года Vivo X60 Pro Plus с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro Plus
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (802 против 731 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1131 и 893 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro Plus
vs
Galaxy S20 FE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
X60 Pro Plus +10%
802 нит
Galaxy S20 FE
731 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 159.8 мм
Ширина 73.4 мм 74.5 мм
Толщина 9.1 мм 8.4 мм
Вес 190.6 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Оранжевый Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro Plus +6%
89.9%
Galaxy S20 FE
84.8%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про Плюс и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 990
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MP11
Частота GPU 840 МГц 850 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro Plus +27%
1131
Galaxy S20 FE
893
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro Plus +12%
3693
Galaxy S20 FE
3288
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro Plus +38%
705697
Galaxy S20 FE
510915
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI OriginOS 1.0 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (84% за 30 минут) Да (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. 1:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro Plus
11:33 ч.
Galaxy S20 FE
н/д
Время просмотра видео
X60 Pro Plus
19:17 ч.
Galaxy S20 FE
н/д
Время разговора (3G)
X60 Pro Plus
23:49 ч.
Galaxy S20 FE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 FE
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro Plus от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 19
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.341 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.47 Вт/кг 1.447 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Vivo X60 Pro Plus, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Samsung Galaxy S20 FE.

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