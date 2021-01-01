Vivo X60 Pro Plus против Samsung Galaxy S21 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 января 2021 года Vivo X60 Pro Plus с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X60 Pro Plus
- Камера имеет оптический зум 5x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 25% лучшая автономность (114 vs 91 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4200 мАч
- Стерео динамики
- На 9% выше максимальная яркость экрана (887 против 817 нит)
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
86
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|6.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|161.5 мм
|Ширина
|73.4 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.1 мм
|7.8 мм
|Вес
|190.6 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Оранжевый
|Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|840 МГц
|760 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro Plus +3%
1149
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro Plus +6%
3727
3508
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro Plus +17%
719521
615095
Рейтинг AnTuTu 8 (#13 и #46)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|OriginOS 1.0
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|27.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (84% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:43 ч.
|1:12 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:33 ч.
Galaxy S21 Plus +20%
13:55 ч.
Время просмотра видео
X60 Pro Plus +3%
19:17 ч.
18:53 ч.
Время разговора (3G)
23:49 ч.
Galaxy S21 Plus +32%
31:01 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 32 МП + 48 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Vivo X60 Pro Plus от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
X60 Pro Plus +7%
131
123
Качество видео
X60 Pro Plus +18%
110
Итоговая оценка камеры
X60 Pro Plus +10%
128
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|0.54 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.47 Вт/кг
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S21 Plus, а если камера – то Vivo X60 Pro Plus.
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