Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Exynos 1080, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.