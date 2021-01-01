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Vivo X60 Pro против OnePlus 7T

Виво X60 Про
Vivo X60 Pro
VS
Ванплас 7Т
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Exynos 1080, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3800 мАч
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro
vs
OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 86.74%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 357 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
757 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 160.9 мм
Ширина 73.2 мм 74.5 мм
Толщина 7.6 мм 8.1 мм
Вес 178 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Aurora Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro +4%
90.1%
OnePlus 7T
86.74%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1080 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2800 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP10 Adreno 640
Частота GPU 800 МГц 627 МГц
FLOPS - ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro +15%
875
OnePlus 7T
760
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro +4%
2999
OnePlus 7T
2874
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro +33%
654137
OnePlus 7T
491877

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI OriginOS OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки - 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
12:11 ч.
Время просмотра видео
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
18:11 ч.
Время разговора (3G)
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 13 МП + 13 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
122
Качество видео
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
96
Итоговая оценка камеры
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
114

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro
н/д
OnePlus 7T
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X60 Pro более удачной покупкой.

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