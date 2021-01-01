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Vivo X60 Pro против OnePlus 9 Pro

Виво X60 Про
VS
Ванплас 9 Про
Vivo X60 Pro
OnePlus 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 32% выше плотность пикселей (525 vs 398 PPI)
  • На 12% лучшая автономность (86 vs 77 часов)
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
X60 Pro
90
9 Pro
99
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
X60 Pro
100
9 Pro
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
X60 Pro
71
9 Pro
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
X60 Pro
75
9 Pro
77
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
X60 Pro
79
9 Pro
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
X60 Pro
82
9 Pro
89

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro
vs
9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - 192 Гц
Время отклика - 41.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X60 Pro
805 нит
9 Pro +7%
861 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 163.2 мм
Ширина 73.2 мм 73.6 мм
Толщина 7.6 мм 8.7 мм
Вес 179 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой перламутр Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro
90.1%
9 Pro
90.3%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про и Ванплас 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro
1016
9 Pro +11%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro
3481
9 Pro +3%
3570
AnTuTu Benchmark 8
X60 Pro
630905
9 Pro +8%
679793

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11.1 OxygenOS 11
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro
10:07 ч.
9 Pro +30%
13:12 ч.
Время просмотра видео
X60 Pro +50%
20:05 ч.
9 Pro
13:34 ч.
Время разговора (3G)
X60 Pro
24:24 ч.
9 Pro +38%
33:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro vs OnePlus 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3.3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 140°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro
н/д
9 Pro
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.

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