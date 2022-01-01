Главная > Сравнение смартфонов > X60 Pro vs OnePlus 9RT – что лучше выбрать?

Vivo X60 Pro против OnePlus 9RT

Виво X60 Про
VS
Ванплас 9RT
Vivo X60 Pro
OnePlus 9RT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 19.5 граммов меньше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1028 и 929 баллов
Причины выбрать OnePlus 9RT
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (1299 против 810 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro
vs
OnePlus 9RT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 6.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
X60 Pro
810 нит
OnePlus 9RT +60%
1299 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 162.2 мм
Ширина 73.2 мм 74.6 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 179 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой перламутр Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro +3%
90.1%
OnePlus 9RT
87.9%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про и Ванплас 9RT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 675 МГц 840 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro +11%
1028
OnePlus 9RT
929
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro +5%
3460
OnePlus 9RT
3294
AnTuTu Benchmark 9
X60 Pro
720610
OnePlus 9RT +14%
821066
CPU 193824 212084
GPU 243003 326188
Memory 133158 128801
UX 152437 157852
Total score 720610 821066
3DMark Wild Life Performance
X60 Pro
4210
OnePlus 9RT +39%
5857
Stability 99% 66%
Graphics test 25 FPS 35 FPS
Graphics score 4210 5857
PCMark 3.0 score 11041 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Funtouch 11.1 ColorOS 12
Размер системы из коробки 30 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:38 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro
10:07 ч.
OnePlus 9RT
н/д
Время просмотра видео
X60 Pro
20:05 ч.
OnePlus 9RT
н/д
Время разговора (3G)
X60 Pro
24:24 ч.
OnePlus 9RT
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro vs OnePlus 9RT
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X60 Pro
127
OnePlus 9RT
н/д
Качество видео
X60 Pro
100
OnePlus 9RT
н/д
Итоговая оценка камеры
X60 Pro
120
OnePlus 9RT
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro
94.1 дБ
OnePlus 9RT
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus 9RT, а если камера – то Vivo X60 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 9 Pro против Vivo X60 Pro
2. Vivo V20 против X60 Pro
3. OnePlus 9R против Vivo X60 Pro
4. Vivo X60 против X60 Pro
5. Vivo X50 Pro против X60 Pro
6. OnePlus 9 Pro против OnePlus 9RT
7. Apple iPhone 13 против OnePlus 9RT
8. OnePlus 8T против OnePlus 9RT
9. OnePlus 9 против OnePlus 9RT
10. Oppo Realme GT Neo 2 против OnePlus 9RT

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры