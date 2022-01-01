Главная > Сравнение смартфонов > X60 Pro vs Galaxy S22 Plus – что лучше выбрать?

Vivo X60 Pro против Samsung Galaxy S22 Plus

Виво X60 Про
VS
Самсунг Галакси С22 Плас
Vivo X60 Pro
Samsung Galaxy S22 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 114% выше максимальная яркость экрана (1767 против 825 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro
vs
Galaxy S22 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 6.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
X60 Pro
825 нит
Galaxy S22 Plus +114%
1767 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 157.4 мм
Ширина 73.2 мм 75.8 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 179 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой перламутр Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro +2%
90.1%
Galaxy S22 Plus
88.3%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про и Самсунг Галакси С22 Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Samsung Exynos 2200
Макс. частота 3200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 675 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro
1038
Galaxy S22 Plus +12%
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro
3506
Galaxy S22 Plus +1%
3549
AnTuTu Benchmark 9
X60 Pro
722692
Galaxy S22 Plus
н/д
CPU 193824 -
GPU 243003 -
Memory 133158 -
UX 152437 -
Total score 722692 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4210 -
PCMark 3.0 score 11058 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Funtouch 11.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 30 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro
10:07 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д
Время просмотра видео
X60 Pro
20:05 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д
Время разговора (3G)
X60 Pro
24:24 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro
94.1 дБ
Galaxy S22 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo X60 Pro против Samsung Galaxy S21 Ultra
2. Vivo X60 Pro против Xiaomi Mi 11 Ultra
3. Vivo X60 Pro против OnePlus 9
4. Vivo X60 Pro против Vivo X50
5. Vivo X60 Pro против Pro Plus
6. Samsung Galaxy S22 Plus против S21 Plus
7. Samsung Galaxy S22 Plus против S20 Plus
8. Samsung Galaxy S22 Plus против Google Pixel 6 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры