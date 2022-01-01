Vivo X60 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X60 Pro
- Весит на 49 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 10x
- На 115% выше максимальная яркость экрана (1745 против 812 нит)
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 26% выше плотность пикселей (500 vs 398 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
85
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.56 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|500 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.1%
|90.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|-
|Время отклика
|6.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.6 мм
|163.3 мм
|Ширина
|73.2 мм
|77.9 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.9 мм
|Вес
|179 граммов
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой перламутр
|Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Samsung Exynos 2200
|Макс. частота
|3200 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 650
|Samsung Xclipse 920
|Частота GPU
|675 МГц
|1300 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Galaxy S22 Ultra +13%
1159
Geekbench 5 (многоядерный)
3479
3482
|CPU
|193824
|231679
|GPU
|243003
|412278
|Memory
|133158
|161800
|UX
|152437
|164423
|Total score
|721977
|969261
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|-
|Graphics score
|4210
|-
|PCMark 3.0 score
|11058
|-
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#55 и #5)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|Funtouch 11.1
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|30 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:07 ч.
Время просмотра видео
20:05 ч.
Время разговора (3G)
24:24 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 10x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Vivo X60 Pro от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.82"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
Galaxy S22 Ultra +6%
134
Качество видео
100
Galaxy S22 Ultra +14%
114
Итоговая оценка камеры
120
Galaxy S22 Ultra +9%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.
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