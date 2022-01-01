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Vivo X60 Pro против Vivo V23e

Виво X60 Про
VS
Виво V23е
Vivo X60 Pro
Vivo V23e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 Pro с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.44-дюймового Vivo V23e, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X60 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (810 против 497 нит)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870 5G
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1028 и 537 баллов
Причины выбрать Vivo V23e
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X60 Pro
vs
Vivo V23e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 6.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
X60 Pro +63%
810 нит
Vivo V23e
497 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 160.9 мм
Ширина 73.2 мм 74.3 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 179 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Голубой перламутр Черный, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X60 Pro +8%
90.1%
Vivo V23e
83.8%

Производительность

Тестируем Виво X60 Про и Виво V23е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G MediaTek Helio G96
Макс. частота 3200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G57 MC2
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X60 Pro +91%
1028
Vivo V23e
537
Geekbench 5 (многоядерный)
X60 Pro +85%
3460
Vivo V23e
1873
AnTuTu Benchmark 9
X60 Pro +117%
720610
Vivo V23e
331906
CPU 193824 95471
GPU 243003 76644
Memory 133158 71843
UX 152437 88535
Total score 720610 331906
3DMark Wild Life Performance
X60 Pro +283%
4210
Vivo V23e
1098
Stability 99% 99%
Graphics test 25 FPS 6 FPS
Graphics score 4210 1098
PCMark 3.0 score 11041 6443
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11.1 Funtouch OS 12
Размер системы из коробки 30 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4050 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (31% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X60 Pro
10:07 ч.
Vivo V23e
н/д
Время просмотра видео
X60 Pro
20:05 ч.
Vivo V23e
н/д
Время разговора (3G)
X60 Pro
24:24 ч.
Vivo V23e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X60 Pro vs Vivo V23e
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c -
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Vivo X60 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8700 x 5800
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X60 Pro
127
Vivo V23e
н/д
Качество видео
X60 Pro
100
Vivo V23e
н/д
Итоговая оценка камеры
X60 Pro
120
Vivo V23e
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X60 Pro
94.1 дБ
Vivo V23e
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Адаптер с Type-C на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X60 Pro более удачной покупкой.

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