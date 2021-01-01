Vivo X60 против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 декабря 2020 года Vivo X60 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X60
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1190 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3110 мАч
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.46" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Тонкие рамки – на 8.4% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- На 22% выше плотность пикселей (398 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1311 и 856 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|24.8 мс
|Контрастность
|-
|999:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.6 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.3 мм
|Вес
|175.6 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Белый, Aurora
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|675 МГц
|-
|FLOPS
|~1267 Гфлопс
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|Funtouch 11.1
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Vivo X60, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 11.
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