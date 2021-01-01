Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.