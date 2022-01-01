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Vivo X70 Pro Plus против V23 5G

Виво X70 Pro Plus
VS
Виво V23 5G
Vivo X70 Pro Plus
Vivo V23 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.44-дюймового Vivo V23 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (1012 против 625 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 26% выше плотность пикселей (517 vs 409 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Vivo V23 5G
  • На 24% лучшая автономность (32:21 vs 26:05 часов)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro Plus
vs
V23 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
X70 Pro Plus +62%
1012 нит
V23 5G
625 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 157.2 мм
Ширина 75.2 мм 72.4 мм
Толщина 8.9 мм 7.55 мм
Вес 213 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro Plus +2%
90.1%
V23 5G
88%

Производительность

Тестируем Виво X70 Pro Plus и Виво V23 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G68 MC4
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro Plus +50%
1104
V23 5G
736
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro Plus +62%
3448
V23 5G
2127
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro Plus +70%
801716
V23 5G
470635
CPU 204895 116402
GPU 300942 136048
Memory 136364 95945
UX 166901 126331
Total score 801716 470635
3DMark Wild Life Performance
X70 Pro Plus +149%
5726
V23 5G
2300
Stability - 99%
Graphics test 34 FPS 13 FPS
Graphics score 5726 2300
PCMark 3.0 score 12203 8110
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 Funtouch 12

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 44 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:03 ч. 12:14 ч.
Просмотр видео 11:43 ч. 14:46 ч.
Игры 03:34 ч. 05:53 ч.
Режим ожидания 87 ч. 92 ч.
Общая автономность
X70 Pro Plus
26:05 ч.
V23 5G +24%
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro Plus vs Vivo V23 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Vivo X70 Pro Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8700 x 5800
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X70 Pro Plus
139
V23 5G
н/д
Качество видео
X70 Pro Plus
115
V23 5G
н/д
Итоговая оценка камеры
X70 Pro Plus
135
V23 5G
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка наклеена на экран
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X70 Pro Plus более удачной покупкой.

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