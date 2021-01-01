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Vivo X70 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max

Виво X70 Про
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Vivo X70 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1757 и 880 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Максимальная яркость
X70 Pro
1005 нит
iPhone 13 Pro Max +6%
1064 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 160.8 мм
Ширина 73.2 мм 78.1 мм
Толщина 8 мм 7.65 мм
Вес 183 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro +3%
90.3%
iPhone 13 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Виво X70 Про и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Apple A15 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Apple GPU
Частота GPU 850 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro
880
iPhone 13 Pro Max +100%
1757
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro
2969
iPhone 13 Pro Max +59%
4732
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro
698603
iPhone 13 Pro Max +21%
848422
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15
Оболочка UI Funtouch OS 12 -

Батарея

Характеристики
Объем 4450 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X70 Pro
18:26 ч.
iPhone 13 Pro Max +10%
20:10 ч.
Время просмотра видео
X70 Pro
20:41 ч.
iPhone 13 Pro Max +18%
24:12 ч.
Время разговора (3G)
X70 Pro
25:07 ч.
iPhone 13 Pro Max +9%
27:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.

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