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Vivo X70 Pro против Huawei P40 Pro

Виво X70 Про
VS
Хуавей П40 Про
Vivo X70 Pro
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro
  • На 99% выше максимальная яркость экрана (984 против 495 нит)
  • На 31% лучшая автономность (123 vs 94 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 11% выше плотность пикселей (441 vs 398 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro
vs
P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.56 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 365 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X70 Pro +99%
984 нит
P40 Pro
495 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 158.2 мм
Ширина 73.2 мм 72.6 мм
Толщина 8 мм 9 мм
Вес 183 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro
90.3%
P40 Pro +1%
91.6%

Производительность

Тестируем Виво X70 Про и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 3000 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali G76 MP16
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS - ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro +12%
875
P40 Pro
779
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro
2956
P40 Pro +7%
3170
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro +20%
684206
P40 Pro
568691
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI Funtouch OS 12 EMUI 11
Размер системы из коробки - 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4450 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (70% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X70 Pro +21%
18:26 ч.
P40 Pro
15:14 ч.
Время просмотра видео
X70 Pro +13%
20:41 ч.
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
X70 Pro +12%
25:07 ч.
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X70 Pro
н/д
P40 Pro
140
Качество видео
X70 Pro
н/д
P40 Pro
105
Итоговая оценка камеры
X70 Pro
н/д
P40 Pro
128

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 19 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X70 Pro
н/д
P40 Pro
89.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Vivo X70 Pro, а если коммуникации, корпус и звук – то Huawei P40 Pro.

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