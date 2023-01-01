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Vivo X70 Pro против OnePlus Nord 2T

Виво X70 Про
VS
Ванплас Норд 2Т
Vivo X70 Pro
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (987 против 631 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 12% лучшая автономность (35:19 vs 31:29 часов)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 193 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
X70 Pro +56%
987 нит
Nord 2T
631 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 159.1 мм
Ширина 73.2 мм 73.2 мм
Толщина 8 мм 8.2 мм
Вес 183 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro +5%
90.3%
Nord 2T
85.7%

Производительность

Тестируем Виво X70 Про и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9
Частота GPU 886 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro +7%
869
Nord 2T
815
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro +5%
2939
Nord 2T
2789
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro +2%
693524
Nord 2T
678117
CPU 187894 182063
GPU 242732 244873
Memory 133644 119023
UX 136170 135566
Total score 693524 678117
3DMark Wild Life Performance
X70 Pro
4140
Nord 2T +11%
4614
Stability 84% 99%
Graphics test 24 FPS 27 FPS
Graphics score 4140 4614
PCMark 3.0 score 10139 9850
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 12 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4450 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:33 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 16:45 ч. 14:15 ч.
Игры 05:08 ч. 05:15 ч.
Режим ожидания 88 ч. 93 ч.
Общая автономность
X70 Pro +12%
35:19 ч.
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Vivo X70 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X70 Pro
139
Nord 2T
н/д
Качество видео
X70 Pro
111
Nord 2T
н/д
Итоговая оценка камеры
X70 Pro
131
Nord 2T
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X70 Pro
н/д
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и корпус - выбирайте Vivo X70 Pro, а если программное обеспечение и звук – то OnePlus Nord 2T.

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