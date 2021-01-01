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Vivo X70 Pro против Oppo Find X3 Pro

Виво X70 Про
VS
Оппо Find X3 Про
Vivo X70 Pro
Oppo Find X3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.7-дюймового Oppo Find X3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 52% лучшая автономность (123 vs 81 часов)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (984 против 768 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X3 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 32% выше плотность пикселей (525 vs 398 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro
vs
Find X3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 362 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X70 Pro +28%
984 нит
Find X3 Pro
768 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 163.6 мм
Ширина 73.2 мм 74 мм
Толщина 8 мм 8.3 мм
Вес 183 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro +1%
90.3%
Find X3 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Виво X70 Про и Оппо Find X3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 660
Частота GPU 850 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro
875
Find X3 Pro +5%
922
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro
2956
Find X3 Pro +11%
3285
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro
684206
Find X3 Pro +11%
761070
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 11.2
Размер системы из коробки - 19.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4450 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да, SuperVOOC 3.0 (100% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X70 Pro +73%
18:26 ч.
Find X3 Pro
10:55 ч.
Время просмотра видео
X70 Pro +54%
20:41 ч.
Find X3 Pro
13:25 ч.
Время разговора (3G)
X70 Pro +11%
25:07 ч.
Find X3 Pro
22:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro vs Oppo Find X3 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4096 x 3072
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116° 110°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Find X3 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6560 x 4928
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X70 Pro
н/д
Find X3 Pro
139
Качество видео
X70 Pro
н/д
Find X3 Pro
111
Итоговая оценка камеры
X70 Pro
н/д
Find X3 Pro
131

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X70 Pro
н/д
Find X3 Pro
89.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Oppo Find X3 Pro, а если автономность и камера – то Vivo X70 Pro.

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