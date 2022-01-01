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Vivo X70 Pro против Samsung Galaxy A71

Виво X70 Про
VS
Самсунг Галакси А71
Vivo X70 Pro
Samsung Galaxy A71

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 93% выше максимальная яркость экрана (991 против 514 нит)
  • На 21% лучшая автономность (123 vs 102 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro
vs
Galaxy A71

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 247 Гц
Время отклика - 3.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X70 Pro +93%
991 нит
Galaxy A71
514 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 163.6 мм
Ширина 73.2 мм 76 мм
Толщина 8 мм 7.7 мм
Вес 183 грамма 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro +4%
90.3%
Galaxy A71
87.2%

Производительность

Тестируем Виво X70 Про и Самсунг Галакси А71 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 618
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
FLOPS - ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro +61%
873
Galaxy A71
541
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro +71%
2937
Galaxy A71
1714
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro +120%
698061
Galaxy A71
317306
CPU 187894 101953
GPU 242732 75580
Memory 133644 54411
UX 136170 86196
Total score 698061 317306
3DMark Wild Life Performance
X70 Pro +459%
4140
Galaxy A71
740
Stability - 97%
Graphics test 24 FPS 4 FPS
Graphics score 4140 740
PCMark 3.0 score 10751 8159
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI Funtouch OS 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 23.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4450 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X70 Pro +39%
18:26 ч.
Galaxy A71
13:18 ч.
Время просмотра видео
X70 Pro +17%
20:41 ч.
Galaxy A71
17:48 ч.
Время разговора (3G)
X70 Pro
25:07 ч.
Galaxy A71 +20%
30:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro vs Samsung Galaxy A71
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Vivo X70 Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X70 Pro +56%
139
Galaxy A71
89
Качество видео
X70 Pro +50%
111
Galaxy A71
74
Итоговая оценка камеры
X70 Pro +56%
131
Galaxy A71
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X70 Pro
н/д
Galaxy A71
85.2 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X70 Pro более удачной покупкой.

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